Потримай (Хмелева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай (Хмелева) Александра Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Хмелев Иван Наумович

Мать: Хмелева Матрона Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
15.10.1889

Муж: Потримай Иван Порфирьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Порфирьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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