Потримай (Хмелева) Александра Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Хмелев Иван Наумович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
15.10.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Порфирьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно