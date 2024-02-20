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(Потримай) Евгения Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

22.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Потримай Иван Порфирьевич

Мать: Потримай Александра Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
22.01.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-простуда
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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