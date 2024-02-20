Хмелева Матрона Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелева Матрона Матвеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Потримай Александра Ивановна

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Хмелев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.04.1879

Дочь: Нионила Ивановна

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Хмелев Харитон Иванович

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.10.1882

Сын: Хмелев Иван Иванович

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1885

Сын: Хмелев Симеон Иванович

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.06.1886

Сын: Хмелев Сидор Иванович

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.09.1888

Сын: Хмелев Василий Иванович

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Хмелев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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