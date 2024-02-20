Хмелев Харитон Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения14.08.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880
Отец: Хмелев Иван Наумович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мартыненко Ольга Харитоновна
Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1918
Дочь: Агафия Харитоновна
Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1918
Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.03.1918
Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.11.1919
Дочь: Екатерина Харитоновна
Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно