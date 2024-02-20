Хмелев Харитон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелев Харитон Иванович

Хмелев Харитон Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

14.08.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880

Отец: Хмелев Иван Наумович

Мать: Хмелева Матрона Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мартыненко Ольга Харитоновна

Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1918

Дочь: Агафия Харитоновна

Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1918

Сын: Хмелев Иван Харитонович

Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.03.1918

Сын: Хмелев Иван Харитонович

Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.11.1919

Дочь: Екатерина Харитоновна

Мать ребёнка: Хмелева Матрена Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close