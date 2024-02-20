Хмелева Матрена Матвеевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мартыненко Ольга Харитоновна
Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1918
Дочь: Агафия Харитоновна
Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1918
Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.03.1918
Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.11.1919
Дочь: Екатерина Харитоновна
Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно