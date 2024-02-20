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Хмелева Матрена Матвеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мартыненко Ольга Харитоновна

Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1918

Дочь: Агафия Харитоновна

Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1918

Сын: Хмелев Иван Харитонович

Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.03.1918

Сын: Хмелев Иван Харитонович

Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.11.1919

Дочь: Екатерина Харитоновна

Отец ребёнка: Хмелев Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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