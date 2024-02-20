Хмелев Иван Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелев Иван Харитонович

Хмелев Иван Харитонович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.03.1918

Дата смерти

28.08.1818

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
28.08.1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Рождение
?.03.1918

Отец: Хмелев Харитон Иванович

Мать: Хмелева Матрена Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close