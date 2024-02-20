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(Хмелева) Ефимия Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1876

Дата смерти

05.08.1879

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Хмелев Иван Наумович

Мать: Хмелева Матрона Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
05.08.1879
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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