Хмелев Наум Игнатьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Хмелев Игнат Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хмелев Иван Наумович
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Корсун Варвара Наумовна
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Омельченко Татьяна Наумовна
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно