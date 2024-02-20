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Хмелев Елисей Наумович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1865

Дата смерти

02.05.1889

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Хмелев Наум Игнатьевич

Мать: Анна Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
02.05.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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