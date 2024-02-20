Анна Даниловна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хмелев Иван Наумович
Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Корсун Варвара Наумовна
Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Омельченко Татьяна Наумовна
Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно