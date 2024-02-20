Омельченко (Хмелева) Татьяна Наумовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Хмелев Наум Игнатьевич
Мать: Анна Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
26.10.1886
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-164,зап-22
Смерть
Неизвестно