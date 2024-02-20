Омельченко (Хмелева) Татьяна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко (Хмелева) Татьяна Наумовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1823 г.р.

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Хмелев Наум Игнатьевич

Мать: Анна Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
26.10.1886

Муж: Омельченко Сергей Филиппович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-164,зап-22
Смерть
Неизвестно
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