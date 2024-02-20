Омельченко Сергей Филиппович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Омельченко Филипп Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
26.10.1886
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-164,зап-22
Смерть
Неизвестно