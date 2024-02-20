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Омельченко Сергей Филиппович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Омельченко Филипп Тимофеевич

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
26.10.1886

Жена: Омельченко Татьяна Наумовна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-164,зап-22
Смерть
Неизвестно
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