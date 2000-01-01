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Саакян Соня Мовсесовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тер-Степанянц Мовсес Амоевич

Мать: Тер-Степанян Патвакан

Рождение ребёнка
1908

Сын: Генрих Саакович

Отец ребёнка: Саакян Саак

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лариса Саакович

Отец ребёнка: Саакян Саак

Рождение ребёнка
1913

Сын: Варсеник Саакович

Отец ребёнка: Саакян Саак

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Хачиян Жанна Саакович

Отец ребёнка: Саакян Саак

Бракосочетание
1937

Муж: Саакян Саак

Смерть
1973
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