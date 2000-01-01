Саакян Соня Мовсесовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1908
Сын: Генрих Саакович
Отец ребёнка: Саакян Саак
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лариса Саакович
Отец ребёнка: Саакян Саак
Рождение ребёнка
1913
Сын: Варсеник Саакович
Отец ребёнка: Саакян Саак
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Хачиян Жанна Саакович
Отец ребёнка: Саакян Саак
Бракосочетание
1937
Муж: Саакян Саак
Смерть
1973