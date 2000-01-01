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Саакян Саак

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Генрих Саакович

Мать ребёнка: Саакян Соня Мовсесовна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лариса Саакович

Мать ребёнка: Саакян Соня Мовсесовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Варсеник Саакович

Мать ребёнка: Саакян Соня Мовсесовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Хачиян Жанна Саакович

Мать ребёнка: Саакян Соня Мовсесовна

Бракосочетание
1937

Жена: Саакян Соня Мовсесовна

Смерть
Неизвестно
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