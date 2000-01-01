Саакян Саак
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Генрих Саакович
Мать ребёнка: Саакян Соня Мовсесовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лариса Саакович
Мать ребёнка: Саакян Соня Мовсесовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Варсеник Саакович
Мать ребёнка: Саакян Соня Мовсесовна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Хачиян Жанна Саакович
Мать ребёнка: Саакян Соня Мовсесовна
Бракосочетание
1937
Жена: Саакян Соня Мовсесовна
Смерть
Неизвестно