Хачиян Жанна Саакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХачиян Жанна Саакович

Хачиян Жанна Саакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Саакян Саак

Мать: Саакян Соня Мовсесовна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Хачиян Борис Викторович

Отец ребёнка: Хачиян Виктор

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Сыроечковская Нина Викторовна

Отец ребёнка: Хачиян Виктор

Рождение ребёнка
1956

Сын: Хачиян Леонид Викторович

Отец ребёнка: Хачиян Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачиян Виктор

Смерть
2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close