Хачиян Жанна Саакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Саакян Саак
Мать: Саакян Соня Мовсесовна
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Хачиян Виктор
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Сыроечковская Нина Викторовна
Отец ребёнка: Хачиян Виктор
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Хачиян Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хачиян Виктор
Смерть
2009