Генрих Саакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генрих Саакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Саакян Саак

Мать: Саакян Соня Мовсесовна

Смерть
1910
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