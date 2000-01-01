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Тер-Степанян Патвакан

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Место рождения

Арцах, г. Гадрут

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Арцах, г. Гадрут
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мелик-Еганян Мария Мовсевона

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Мовсес Амоевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Саакян Соня Мовсесовна

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Мовсес Амоевич

Бракосочетание
1953

Муж: Тер-Степанянц Мовсес Амоевич

Смерть
Неизвестно
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