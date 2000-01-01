Тер-Степанян Патвакан
Место рожденияАрцах, г. Гадрут
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Арцах, г. Гадрут
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мелик-Еганян Мария Мовсевона
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Мовсес Амоевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Саакян Соня Мовсесовна
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Мовсес Амоевич
Бракосочетание
1953
Смерть
Неизвестно