Мелик-Еганян Мария Мовсевона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелик-Еганян Мария Мовсевона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Тер-Степанянц Мовсес Амоевич

Мать: Тер-Степанян Патвакан

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мелик-Еганян Коля Константинович

Отец ребёнка: Мелик-Еганян Константин

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мелик-Еганян Зарик Константинович

Отец ребёнка: Мелик-Еганян Константин

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пирумова Костанца Константиновна

Отец ребёнка: Мелик-Еганян Константин

Бракосочетание
1909

Муж: Мелик-Еганян Константин

Смерть
1957
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