Мелик-Еганян Мария Мовсевона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мелик-Еганян Коля Константинович
Отец ребёнка: Мелик-Еганян Константин
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мелик-Еганян Зарик Константинович
Отец ребёнка: Мелик-Еганян Константин
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пирумова Костанца Константиновна
Отец ребёнка: Мелик-Еганян Константин
Бракосочетание
1909
Смерть
1957