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Тер-Степанянц Мовсес Амоевич

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Место рождения

Арцах, г. Гадрут

Дата рождения

1852

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович

Мать: Тер-Степанянц Такуи

Арцах, г. Гадрут
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мелик-Еганян Мария Мовсевона

Мать ребёнка: Тер-Степанян Патвакан

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Саакян Соня Мовсесовна

Мать ребёнка: Тер-Степанян Патвакан

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Караханян Шушаник Мовсесовна

Мать ребёнка: не указана

Арцах, г. Гадрут
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Вартапетян Сирануш Мовсесовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1933
Бракосочетание
1953

Жена: Тер-Степанян Патвакан

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