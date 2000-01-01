Тер-Степанянц Мовсес Амоевич
Место рожденияАрцах, г. Гадрут
Дата рождения1852
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович
Мать: Тер-Степанянц Такуи
Арцах, г. Гадрут
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мелик-Еганян Мария Мовсевона
Мать ребёнка: Тер-Степанян Патвакан
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Саакян Соня Мовсесовна
Мать ребёнка: Тер-Степанян Патвакан
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Караханян Шушаник Мовсесовна
Мать ребёнка: не указана
Арцах, г. Гадрут
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Вартапетян Сирануш Мовсесовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1933
Бракосочетание
1953
Жена: Тер-Степанян Патвакан