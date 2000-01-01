Тер-Степанянц Амо Давидович
Место рожденияАрцах, г. Гарут
Дата рождения1810
Дата смерти1905
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Тер-Степанянц Давид Степанович
Мать: не указана
Арцах, г. Гарут
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Тер-Степанянц Эрикназ Амоевич
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тер-Степанянц Арушан Амоевич
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мурадян Таза Амоевич
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мирзоян Малач Амоевич
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тер-Степанянц Мовсес Амоевич
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи
Арцах, г. Гадрут
Рождение ребёнка
1864
Сын: Тер-Степанянц Маркар Амоевич
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Абрамова Такуи Амоевич
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тер-Степанянц Такуи
Смерть
1905