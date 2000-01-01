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Тер-Степанянц Амо Давидович

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Место рождения

Арцах, г. Гарут

Дата рождения

1810

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Тер-Степанянц Давид Степанович

Мать: не указана

Арцах, г. Гарут
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Тер-Степанянц Эрикназ Амоевич

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи

Рождение ребёнка
1841

Сын: Тер-Степанянц Арушан Амоевич

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мурадян Таза Амоевич

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мирзоян Малач Амоевич

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тер-Степанянц Мовсес Амоевич

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи

Арцах, г. Гадрут
Рождение ребёнка
1864

Сын: Тер-Степанянц Маркар Амоевич

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Абрамова Такуи Амоевич

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Такуи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тер-Степанянц Такуи

Смерть
1905
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