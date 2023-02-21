Мелик-Еганян Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелик-Еганян Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мелик-Еганян Коля Константинович

Мать ребёнка: Мелик-Еганян Мария Мовсевона

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мелик-Еганян Зарик Константинович

Мать ребёнка: Мелик-Еганян Мария Мовсевона

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пирумова Костанца Константиновна

Мать ребёнка: Мелик-Еганян Мария Мовсевона

Бракосочетание
1909

Жена: Мелик-Еганян Мария Мовсевона

Смерть
Неизвестно
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