Мелик-Еганян Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мелик-Еганян Коля Константинович
Мать ребёнка: Мелик-Еганян Мария Мовсевона
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мелик-Еганян Зарик Константинович
Мать ребёнка: Мелик-Еганян Мария Мовсевона
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пирумова Костанца Константиновна
Мать ребёнка: Мелик-Еганян Мария Мовсевона
Бракосочетание
1909
Смерть
Неизвестно