Пехлеви Реза-Хан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Аббас Али-Хан
Мать: Айрумлу Нуш Афарин
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пехлеви Хамдамсалтанех
Мать ребёнка: Савадкухи Марьям
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пехлеви Хамдамсалтанех
Мать ребёнка: Савадкухи Марьям
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кратова Евгения
Мать ребёнка: Хамаддани Сафие
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пехлеви Голам Реза
Мать ребёнка: Пехлеви Туран Камал ал Молоук
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пехлеви Абдул Реза
Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пехлеви Ахмат Реза
Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пехлеви Махмуд Реза
Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кхатами Фатима
Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пехлеви Хамид Реза
Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пехлеви Эсмет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савадкухи Марьям
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савадкухи Тадж-ол Молук
Смерть
1944