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Пехлеви Реза-Хан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Аббас Али-Хан

Мать: Айрумлу Нуш Афарин

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пехлеви Хамдамсалтанех

Мать ребёнка: Савадкухи Марьям

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пехлеви Хамдамсалтанех

Мать ребёнка: Савадкухи Марьям

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кратова Евгения

Мать ребёнка: Хамаддани Сафие

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пехлеви Голам Реза

Мать ребёнка: Пехлеви Туран Камал ал Молоук

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пехлеви Абдул Реза

Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пехлеви Ахмат Реза

Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пехлеви Махмуд Реза

Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кхатами Фатима

Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет

Рождение ребёнка
1932

Сын: Пехлеви Хамид Реза

Мать ребёнка: Пехлеви Эсмет

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пехлеви Эсмет

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савадкухи Марьям

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пехлеви Туран Камал ал Молоук

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савадкухи Тадж-ол Молук

Смерть
1944
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