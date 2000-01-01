Пехлеви Махмуд Реза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пехлеви Махмуд Реза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Пехлеви Реза-Хан

Мать: Пехлеви Эсмет

Смерть
2001
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