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Пехлеви Махмуд Реза
Пехлеви Махмуд Реза
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2001
Пол
Мужской
Отец
Пехлеви Реза-Хан
1878 г.р.
Мать
Пехлеви Эсмет
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Пехлеви Реза-Хан
Мать:
Пехлеви Эсмет
Смерть
2001
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