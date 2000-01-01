Савадкухи Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савадкухи Марьям

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пехлеви Хамдамсалтанех

Отец ребёнка: Пехлеви Реза-Хан

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пехлеви Хамдамсалтанех

Отец ребёнка: Пехлеви Реза-Хан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пехлеви Реза-Хан

Смерть
1904
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