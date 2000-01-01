Савадкухи Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пехлеви Хамдамсалтанех
Отец ребёнка: Пехлеви Реза-Хан
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пехлеви Хамдамсалтанех
Отец ребёнка: Пехлеви Реза-Хан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пехлеви Реза-Хан
Смерть
1904