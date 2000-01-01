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Пехлеви Хамдамсалтанех
Пехлеви Хамдамсалтанех
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1992
Пол
Женский
Отец
Пехлеви Реза-Хан
1878 г.р.
Мать
Савадкухи Марьям
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Пехлеви Реза-Хан
Мать:
Савадкухи Марьям
Смерть
1992
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