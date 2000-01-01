Пехлеви Хамдамсалтанех — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пехлеви Хамдамсалтанех

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пехлеви Реза-Хан

Мать: Савадкухи Марьям

Смерть
1992
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