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Пехлеви Ахмат Реза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пехлеви Реза-Хан

Мать: Пехлеви Эсмет

Смерть
1981
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