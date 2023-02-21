Кхатами Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кхатами Фатима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Пехлеви Реза-Хан

Мать: Пехлеви Эсмет

Смерть
1987
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