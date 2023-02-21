Пехлеви Абдул Реза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Пехлеви Реза-Хан
Мать: Пехлеви Эсмет
Рождение ребёнка
1952
Сын: Пехлеви Камьяр
Мать ребёнка: Пехлеви Пари Сима
Рождение ребёнка
1955
Сын: Пехлеви Сарменаз
Мать ребёнка: Пехлеви Пари Сима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пехлеви Пари Сима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
2004