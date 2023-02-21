Пехлеви Абдул Реза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПехлеви Абдул Реза

Пехлеви Абдул Реза

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Пехлеви Реза-Хан

Мать: Пехлеви Эсмет

Рождение ребёнка
1952

Сын: Пехлеви Камьяр

Мать ребёнка: Пехлеви Пари Сима

Рождение ребёнка
1955

Сын: Пехлеви Сарменаз

Мать ребёнка: Пехлеви Пари Сима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пехлеви Пари Сима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close