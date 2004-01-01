Пехлеви Пари Сима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Пехлеви Камьяр
Отец ребёнка: Пехлеви Абдул Реза
Рождение ребёнка
1955
Сын: Пехлеви Сарменаз
Отец ребёнка: Пехлеви Абдул Реза
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пехлеви Абдул Реза
Смерть
Неизвестно