Пехлеви Пари Сима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пехлеви Пари Сима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Пехлеви Камьяр

Отец ребёнка: Пехлеви Абдул Реза

Рождение ребёнка
1955

Сын: Пехлеви Сарменаз

Отец ребёнка: Пехлеви Абдул Реза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пехлеви Абдул Реза

Смерть
Неизвестно
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