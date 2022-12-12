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Лощилов Иван Аполлонович

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Место рождения

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

10.06.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лощилов Аполлон Петрович

Мать: Лощилова Александра Федоровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Лощилова Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.

Сын: Лощилов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Мария Петровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Спасо-Преображенская Бруснишенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.52, д.1, л. 412)
Рождение ребёнка
12.07.1907 ст.

Сын: Лощилов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Мария Петровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.

Сын: Лощилов Александр Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Мария Петровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.06.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умер в Вологодской уездной земской лечебнице от болезни сердца. Спасо-Преображенская Фрязиновская церковь. Похоронен на Введенском кладбище. (ГАВО ф.496, о.60, д.20, л.25)
Место жительства
1915
Измайлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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