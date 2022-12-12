Лощилов Иван Аполлонович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти10.06.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Около 1900
Жена: Лощилова Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.
Мать ребёнка: Лощилова Мария Петровна
Спасо-Преображенская Бруснишенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.52, д.1, л. 412)
Рождение ребёнка
12.07.1907 ст.
Мать ребёнка: Лощилова Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.
Сын: Лощилов Александр Иванович
Мать ребёнка: Лощилова Мария Петровна
Смерть
10.06.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умер в Вологодской уездной земской лечебнице от болезни сердца. Спасо-Преображенская Фрязиновская церковь. Похоронен на Введенском кладбище. (ГАВО ф.496, о.60, д.20, л.25)
Место жительства
1915
Измайлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область