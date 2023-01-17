Лощилова Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Лощилов Павел Аполлонович
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лощилов Василий Аполлонович
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лощилова Пелагея Аполлоновна
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Лощилов Кирилл Аполлонович
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.
Дочь: Лощилова Дарья Аполлоновна
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1882 ст.
Сын: Лощилов Федор Аполлонович
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно