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Лощилова Александра Федоровна

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Место рождения

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лощилов Павел Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Лощилов Василий Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лощилов Иван Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лощилова Пелагея Аполлоновна

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Лощилов Кирилл Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.

Дочь: Лощилова Дарья Аполлоновна

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.04.1882 ст.

Сын: Лощилов Федор Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Петрович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощилов Аполлон Петрович

Смерть
Неизвестно
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