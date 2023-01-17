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Лощилов Василий Аполлонович

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Место рождения

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Лощилов Аполлон Петрович

Мать: Лощилова Александра Федоровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1892

Жена: Лощилова Глафира Александровна

Рождение ребёнка
19.10.1893 ст.

Сын: Лощилов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Лощилов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.

Дочь: Лощилова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.

Дочь: Лощилова Агния Васильевна

Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.

Сын: Лощилов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
Неизвестно
Ефрейтор 88 Петровского полка.
Смерть
Неизвестно
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