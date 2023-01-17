Лощилов Василий Аполлонович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
Около 1892
Рождение ребёнка
19.10.1893 ст.
Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.
Дочь: Лощилова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.
Дочь: Лощилова Агния Васильевна
Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.
Сын: Лощилов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Лощилова Глафира Александровна
Военная служба
Неизвестно
Ефрейтор 88 Петровского полка.
Смерть
Неизвестно