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Лощилова Глафира Александровна

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Место рождения

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1892

Муж: Лощилов Василий Аполлонович

Рождение ребёнка
19.10.1893 ст.

Сын: Лощилов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Лощилов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.

Дочь: Лощилова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.

Дочь: Лощилова Агния Васильевна

Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.

Сын: Лощилов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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