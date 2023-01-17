Лощилова Глафира Александровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1892
Рождение ребёнка
19.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.
Дочь: Лощилова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.
Дочь: Лощилова Агния Васильевна
Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.
Сын: Лощилов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Лощилов Василий Аполлонович
Смерть
Неизвестно