Лощилов Аполлон Петрович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1861
Сын: Лощилов Павел Аполлонович
Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лощилов Василий Аполлонович
Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лощилова Пелагея Аполлоновна
Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Лощилов Кирилл Аполлонович
Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.
Дочь: Лощилова Дарья Аполлоновна
Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
19.04.1882 ст.
Сын: Лощилов Федор Аполлонович
Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно