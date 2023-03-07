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Лощилов Аполлон Петрович

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Место рождения

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Лощилов Петр Трофимович

Мать: Лощилова Ульяна Трофимовна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лощилов Павел Аполлонович

Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Лощилов Василий Аполлонович

Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лощилов Иван Аполлонович

Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лощилова Пелагея Аполлоновна

Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Лощилов Кирилл Аполлонович

Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.

Дочь: Лощилова Дарья Аполлоновна

Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.04.1882 ст.

Сын: Лощилов Федор Аполлонович

Мать ребёнка: Лощилова Александра Федоровна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощилова Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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