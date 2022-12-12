Лощилова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти19.05.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.
Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович
Спасо-Преображенская Бруснишенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.52, д.1, л. 412)
Рождение ребёнка
12.07.1907 ст.
Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.
Сын: Лощилов Александр Иванович
Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович
Смерть
19.05.1915 ст.
Измайлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область