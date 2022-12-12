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Лощилова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

19.05.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Лощилов Иван Аполлонович

Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.

Сын: Лощилов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Спасо-Преображенская Бруснишенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.52, д.1, л. 412)
Рождение ребёнка
12.07.1907 ст.

Сын: Лощилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.

Сын: Лощилов Александр Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.05.1915 ст.
Измайлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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