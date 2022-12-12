Ляхина (Ляхова) (?Морылева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхина (Ляхова) (?Морылева) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1890 и 1897

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1884

Муж: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Алехина Екатерина (Василисковна)

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Рождение ребёнка
16.02.1886

Сын: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Параскева (Василисковна)

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Рождение ребёнка
07.06.1890

Дочь: Феодосия Василисковна

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Гликерия (Василисковна)

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1890 и 1897
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