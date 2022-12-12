Ляхина (Ляхова) (?Морылева) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1890 и 1897
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1884
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Алехина Екатерина (Василисковна)
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович
Рождение ребёнка
16.02.1886
Сын: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Параскева (Василисковна)
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович
Рождение ребёнка
07.06.1890
Дочь: Феодосия Василисковна
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Гликерия (Василисковна)
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1890 и 1897