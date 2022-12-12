Алехина (Ляхина (Ляхова)) Екатерина (Василисковна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина (Ляхина (Ляхова)) Екатерина (Василисковна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Между 1917 и 1928

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Мать: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Между 21.04.1900 и 1901

Муж: Алехин Василий Семенович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Алехин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Между ?.12.1904 и 19.01.1905

Сын: Алехин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович

Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Алехин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1909

Сын: Алехин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович

Рождение ребёнка
14.08.1911

Дочь: Васильева Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1914

Дочь: Евфросиния Васильевна

Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1916

Сын: Алехин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович

Рождение ребёнка
13.09.1917

Дочь: Немировская Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1917 и 1928
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