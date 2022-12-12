Алехина (Ляхина (Ляхова)) Екатерина (Василисковна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиМежду 1917 и 1928
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Бракосочетание
Между 21.04.1900 и 1901
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Между ?.12.1904 и 19.01.1905
Сын: Алехин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович
Рождение ребёнка
28.07.1907
Сын: Алехин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович
Рождение ребёнка
08.01.1909
Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович
Рождение ребёнка
14.08.1911
Дочь: Васильева Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович
Рождение ребёнка
03.02.1914
Дочь: Евфросиния Васильевна
Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович
Рождение ребёнка
25.05.1916
Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович
Рождение ребёнка
13.09.1917
Дочь: Немировская Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Алехин Василий Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1917 и 1928