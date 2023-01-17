Ляхин (Ляхов) Федор (Василискович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1886
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1886
Бракосочетание
12.02.1904
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна
Рождение ребёнка
03.09.1908
Дочь: Василиса (Васса) Федоровна
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1910
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна
Рождение ребёнка
16.02.1913
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна
Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно