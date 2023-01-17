Ляхин (Ляхов) Федор (Василискович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхин (Ляхов) Федор (Василискович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1886

Отец: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Мать: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
12.02.1904

Жена: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна

Николаевская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1906

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1908

Дочь: Василиса (Васса) Федоровна

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1910

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1913

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна

Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Агриппина (Грофена) Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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