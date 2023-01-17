Ляхин (Ляхов) Василий (Василиск) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяхин (Ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Ляхин (Ляхов) Василий (Василиск) Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: Ляхин Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1884

Жена: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Алехина Екатерина (Василисковна)

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1886

Сын: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Параскева (Василисковна)

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1890

Дочь: Феодосия Василисковна

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Гликерия (Василисковна)

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1902

Дочь: Душкова Мария (Василисковна)

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова)(яковлева) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close