Ляхин (Ляхов) Василий (Василиск) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: Ляхин Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1884
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Алехина Екатерина (Василисковна)
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1886
Сын: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Параскева (Василисковна)
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1890
Дочь: Феодосия Василисковна
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Гликерия (Василисковна)
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1902
Дочь: Душкова Мария (Василисковна)
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова)(яковлева) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ляхина (ляхова) Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно