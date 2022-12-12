Минаева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Анна Алексеевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Ваныкина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Минаев Гаврила Егорович

Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Власова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Грязева Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Минаев Яков Егорович

Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Грязева Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Егор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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