Минаева Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Ваныкина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Власова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Грязева Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Минаев Яков Егорович
Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Грязева Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Минаев Егор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно