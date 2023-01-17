Ваныкина (Минаева) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваныкина (Минаева) Мария Егоровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Минаев Егор Никифорович

Мать: Минаева Анна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Ваныкин Сидор Тимофеевич

Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1772

Муж: Ваныкин Тимофей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ваныкина Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Ваныкина Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Ваныкина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ваныкина Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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