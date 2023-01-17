Ваныкина (Минаева) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Минаев Егор Никифорович
Мать: Минаева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович
Бракосочетание
До 1772
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ваныкина Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Ваныкина Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Ваныкина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ваныкина Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Ваныкин Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно