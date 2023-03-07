Ваныкин Сидор Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Ваныкин Тимофей Иванович
Мать: Ваныкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Ваныкина Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
До 1794
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Ваныкина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ваныкина Александра Сидоровна
Мать ребёнка: Ваныкина Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно