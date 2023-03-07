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Ваныкин Сидор Тимофеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Ваныкин Тимофей Иванович

Мать: Ваныкина Мария Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ваныкин Пётр Сидорович

Мать ребёнка: Ваныкина Татьяна Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1794

Жена: Ваныкина Татьяна Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ваныкин Иван Сидорович

Мать ребёнка: Ваныкина Татьяна Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ваныкина Александра Сидоровна

Мать ребёнка: Ваныкина Татьяна Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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