Ваныкин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна
Бракосочетание
До 1772
Жена: Ваныкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ваныкина Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Ваныкина Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Ваныкина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ваныкина Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно