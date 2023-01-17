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Ваныкин Тимофей Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Ваныкин Сидор Тимофеевич

Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1772

Жена: Ваныкина Мария Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ваныкина Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Ваныкина Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Ваныкина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ваныкина Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Ваныкина Мария Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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