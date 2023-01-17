Ваныкина Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Ваныкин Сидор Тимофеевич
Бракосочетание
До 1794
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Ваныкин Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ваныкина Александра Сидоровна
Отец ребёнка: Ваныкин Сидор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно