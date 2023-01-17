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Ваныкина Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ваныкин Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Ваныкин Сидор Тимофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1794

Муж: Ваныкин Сидор Тимофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ваныкин Иван Сидорович

Отец ребёнка: Ваныкин Сидор Тимофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ваныкина Александра Сидоровна

Отец ребёнка: Ваныкин Сидор Тимофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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