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Власова (Минаева) Елена Егоровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

22.07.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Минаев Егор Никифорович

Мать: Минаева Анна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Власов Иван Большой Карпович

Отец ребёнка: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1778 ст.

Муж: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Власов Николай Карпович

Отец ребёнка: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Кондрашова Анна Карповна

Отец ребёнка: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.04.1786 ст.

Сын: Власов Иван Меньшой Карпович

Отец ребёнка: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
?.06.1788 ст.

Дочь: Власова Агриппина Карповна

Отец ребёнка: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Власов Антон Карпович

Отец ребёнка: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Власов Аким Карпович

Отец ребёнка: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Власова Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1796 ст.

Сын: Власов Яков Карпович

Отец ребёнка: Власов Карп Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
22.07.1831 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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