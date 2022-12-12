Власова (Минаева) Елена Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти22.07.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Минаев Егор Никифорович
Мать: Минаева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Власов Иван Большой Карпович
Отец ребёнка: Власов Карп Егорович
Бракосочетание
До 1778 ст.
Муж: Власов Карп Егорович
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Власов Карп Егорович
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Кондрашова Анна Карповна
Отец ребёнка: Власов Карп Егорович
Рождение ребёнка
06.04.1786 ст.
Сын: Власов Иван Меньшой Карпович
Отец ребёнка: Власов Карп Егорович
Рождение ребёнка
?.06.1788 ст.
Дочь: Власова Агриппина Карповна
Отец ребёнка: Власов Карп Егорович
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Власов Карп Егорович
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Власов Аким Карпович
Отец ребёнка: Власов Карп Егорович
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Власова Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Власов Карп Егорович
Рождение ребёнка
27.10.1796 ст.
Сын: Власов Яков Карпович
Отец ребёнка: Власов Карп Егорович
Смерть
22.07.1831 ст.