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Власов Иван Большой Карпович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

14.07.1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Власов Карп Егорович

Мать: Власова Елена Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
27.09.1797 ст.

Жена: Власова Марфа Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
09.04.1804

Дочь: Власова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Власова Марфа Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Власов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Власова Марфа Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
14.07.1827 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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