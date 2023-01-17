Власов Иван Большой Карпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти14.07.1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Власов Карп Егорович
Мать: Власова Елена Егоровна
Бракосочетание
27.09.1797 ст.
Жена: Власова Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
09.04.1804
Дочь: Власова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Власова Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Власова Марфа Антоновна
Смерть
14.07.1827 ст.