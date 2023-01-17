Власова (Киреева) Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Киреева) Марфа Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1797 ст.

Муж: Власов Иван Большой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
09.04.1804

Дочь: Власова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Большой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Власов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Большой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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