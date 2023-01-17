Власова (Киреева) Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1797 ст.
Рождение ребёнка
09.04.1804
Дочь: Власова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Большой Карпович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Власов Иван Большой Карпович
Смерть
Неизвестно