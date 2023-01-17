Кондрашова (Власова) Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Власова) Анна Карповна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Власов Карп Егорович

Мать: Власова Елена Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1813

Муж: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Долгова Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Аким Фёдорович

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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