Кондрашова (Власова) Анна Карповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Власов Карп Егорович
Мать: Власова Елена Егоровна
Бракосочетание
До 1813
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Долгова Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно