Грязева (Минаева) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязева (Минаева) Евдокия Егоровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Минаев Егор Никифорович

Мать: Минаева Анна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Грязева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Грязев Иван Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1788

Муж: Грязев Иван Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Грязева Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Грязев Иван Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Грязева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Грязев Иван Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Грязев Иван Иванович

Отец ребёнка: Грязев Иван Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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