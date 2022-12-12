Грязева (Минаева) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Минаев Егор Никифорович
Мать: Минаева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Грязева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Грязев Иван Семёнович
Бракосочетание
До 1788
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Грязева Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Грязев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Грязева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Грязев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Грязев Иван Иванович
Отец ребёнка: Грязев Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно