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Грязев Иван Семёнович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Грязева Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Грязева Евдокия Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1788

Жена: Грязева Евдокия Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Грязева Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Грязева Евдокия Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Грязева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Грязева Евдокия Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Грязев Иван Иванович

Мать ребёнка: Грязева Евдокия Егоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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