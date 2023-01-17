Грязев Иван Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Грязева Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Грязева Евдокия Егоровна
Бракосочетание
До 1788
Жена: Грязева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Грязева Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Грязева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Грязева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Грязева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Грязев Иван Иванович
Мать ребёнка: Грязева Евдокия Егоровна
Смерть
Неизвестно